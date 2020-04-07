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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أنغام وأوبرا بنت عربي على قناة الثقافة بـ«يوتيوب» الخميس

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:15 م
الثقافة
الثقافة
جمال عاشور
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تبث قناة وزارة الثقافة باليوتيوب حفلا للنجمة أنغام، فى التاسعة مساء الخميس 9 ابريل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات يتضمن مختارات من عدد اعمالها منها عمرى معاك، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمنى، بقول نسيانك، ولا دبلت، هدنة، اساميك الكتيرة، حيران، هبدا من الاخر، على حسك فى ايامى، متطمنة، مهزومة، بين البينين، اتجاه واحد، نزوة، قلبك، بتوصفنى بتكسفنى، بعت لى نظرة، مبحبش، اكتبلك تعهد، عرفها بيا، حتة ناقصة، هتمناله الخير سيدى وصالك وغيرها.

و يسبقها في السادسة مساء العرض المسرحي أوبرا بنت عربي من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى القدرات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح ويجمع بين الاداء الدرامي والاستعراضات الغنائية ويدور فى شكل أسطوري حول المختلفين واصحاب الهمم.

عرض أوبرا بنت عربي يصاحبه اداء صوتي لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب وبطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحى، محمد السعداوى، هاني عبد الحى، شريف غانم، عمر فرحان مع عدد من نجوم السيرك القومي وعارضى فنون الهيب هوب الى جانب أبناء فرقة مسرح الشمس وأبطال مصر من ذوى القدرات الخاصة، دراما شعرية اهداء سامح مجاهد، الحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، أزياء أميرة صابر، ماكياج أماني حافظ، تأليف ياسمين فرج التى تشارك ايضا فى الاداء ومن اخراج هشام علي.

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