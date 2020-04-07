إحالة قهوجي شرع في قتل شاب بالمطرية للجنايات

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة قهوجي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري والشروع في قتل شاب.كانت مباحث قسم شرطة المطرية تلقت بلاغًا يفيد تعدي قهوجي على شاب وإصابته، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن "رضا. م"، قهوجي، تعدى على "سمير. ط"، طالب.وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، و٦ طلقات من ذات العيار.وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة السلاح الناري لاستخدامه في المشاجرات والدفاع عن النفس، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.