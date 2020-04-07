صدر القصر العينى: المعافى من كورونا قد لا يصاب المرض مرة أخرى

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن مريض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تم شفاؤه وتعافى تماما واختفت الأعراض لديه قد لا يصاب بالفيروس مرة أخرى لأن الدم الموجود في جسمه يحتوي على أجسام مضادة ضد فيروس كورونا.وأشار في بيان له، إلى أن الجهاز المناعي للإنسان لديه خلايا الذاكرة التي تتعرف على الميكروب إذا عاود الدخول إلى جسم الإنسان مرة أخرى وتتعامل مباشرة وتمنح الإنسان الوقاية من العدوى مرة أخرى لفترة زمنية قد تكون طويلة.وأكد أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، أن ذلك يوضح الحاجة إلى تحصين الإنسان باستخدام التطعيم أو اللقاح ضد الأمراض المعدية بصورة عامة، إذ أن اللقاح ما هو إلا الميكروب في شكل ضعيف جدا ويُحقن في جسد الإنسان فلا يسبب المرض لأنه ضعيف ولكنه يُحفز جسم الإنسان لإنتاج أجسام مضادة تكون جاهزة إذا حدثت عدوى.وأشار الدكتور أيمن سالم، إلى أن الصين قامت باستخدام الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا المستجد بعد استخلاصها من دم مرضى الكورونا فترة النقاهة والاستشفاء من المرض؛ وهذه الطريقة نجحت في علاج آخرين.وأوضح أن تلك الطريقة التي استخدمتها الصين، معروفة منذ زمن؛ ونعود إليها عند الحاجة وهي طريقة دقيقة وتحتاج إلى تجهيزات عالية الكفاءة لاستخلاص الأجسام المضادة من دم من تم شفاؤهم.