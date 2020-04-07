قراءة أولية لرواية «السايكلوب» على قناة أمانة مؤتمرات الأعلى للثقافة بيوتيوب

تبث قناة أمانة المؤتمرات بـ "يوتيوب" في تمام الـ 12 ظهر الخميس 9 أبريل، إحدى حلقات سلسلة مداخلات الثقافة تقربنا تقرا خلالها الاديبة الايطالية ماريانا ماسا فصل من رواية السايكلوب للروائى الكبير إبراهيم عبد المجيد، ضمن مبادرة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك".يشار إلى أن سلسلة مداخلات الثقافة تقربنا يقوم خلالها مستعربون وأكاديميون إيطاليون بقراءات لأعمال الشعراء والأدباء المصريون والعرب.وكانت قد حولت وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها، كل فعالياتها الثقافية والفنية، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها، علي مواقع التواصل الاجتماعي، وذاك كاجراء احترازي لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.