حقيقة تسبب الخفافيش في تفشي فيروس كورونا (فيديو)

قالت "فيحاء" مراسلة الإذاعة الصينية بالقاهرة، إن ما يتم تداوله عن أن شوربة الخفافيش كانت السبب في تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد غير صحيح، موضحة أن شوربة الخفافيش هي من الأطباق المعروفة في شمال شرق آسيا وليست في الصين.وأضافت فيحاء، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك كثيرا من عادات الأكل المختلفة وغير النظيفة في آسيا والصين وتساعد على انتشار الأوبئة والأمراض، ولكنها لم تسبب في ظهور فيروس كورونا.وأشارت إلى أن ما يتم تداوله من مقاطع مصورة لصينيين يأكلون الخفافيش والفئران وما شابه ذلك هدفه فقط جذب الأنظار لتحقيق الأرباح، فهناك مرضى مهوسون بجذب الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم من يقتل نفسه أمام الكاميرا لكسب الأموال وغيرها الكثير.وأكدت أن عادات الأكل الصينية تاريخية وكلها ذات علاقة بالأكل الصحي والمفيد وليس كل هذه الخرافات التي يتم تداولها على مواقع التواصل، موضحة أن الصينيين يهتمون بأكل الخضروات بشكل كبير.