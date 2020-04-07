العراق يسجل 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في أربيل
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:00 ص
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أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بمرض كورونا في محافظة أربيل، مشيرة إلى فرض الحجر الصحي على حي كاريزان بالمحافظة.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن مدينة أربيل سجلت اليوم، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مبينة أن الإصابات كانت لفتاة بقرية کانی، بالإضافة إلى امرأتين ورجل وطفل في حي 94 بمنطقة باداوە.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن مدينة أربيل سجلت اليوم، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مبينة أن الإصابات كانت لفتاة بقرية کانی، بالإضافة إلى امرأتين ورجل وطفل في حي 94 بمنطقة باداوە.