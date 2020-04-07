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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد صرف معاشات أبريل 2020 لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:14 م
صرف معاشات
صرف معاشات
ولاء جمال
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يستعد الشريحة الثانية من المواطنين كبار السن الذي يتقاضون المعاشات لبدء صرف معاشات أبريل 2020 ، طبقًا لإجراءات الحماية من انتشار فيروس كورونا ومنع تكدس المواطنون أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي جداول تنظيمية لصرف المعاشات 2020.

ووفقا لجدول صرف معاشات أبريل 2020 يوافق غدًا الثلاثاء 7-4-2020 بدء صرف معاشات الشريحة الثالثة والأخيرة وهم من يبلغ معاشه اكثر من 2000 جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة كبار السن من الاصابة بفيروس كورونا.

جدول مواعيد صرف معاشات أبريل 2020 


- أقل من 1000 جنيه الصرف أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 1 و2 و4 أبريل.

- من 1000 إلى 2000 جنيه، الصرف أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 5و6و7 أبريل.

- أكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومى الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 أبريل .

- من لم يصرف في أيامه المحددة، يتم الصرف اعتباراً من الأحد 12 أبريل - السماح باستخدام كافة البطاقات المتوقفة خلال الأشهر الثلاث القادمة - السيستم سوف يعمل طبقاً للمواعيد السابقة الذكر فقط).

إلغاء الرسوم والعمولات على السحب من الصرافات الآلية


وأكدت الوزارة فى تصريحات، إنه تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، والسماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا. 

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وقامت وزارة التضامن، بالتنسيق مع عدد من الوزارت منها التربية والتعليم والشباب والرياضة والتنمية المحلية وهيئة البريد المصرى، لاستغلال مراكز الشباب والمدارس الملاصقة لمكاتب البريد في القرى والمراكز على مستوى المحافظات فى عمليات صرف المعاشات، وذلك لتنظيم الأعداد الكبيرة وإتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات 2020.

يأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائي السماح لكل البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.

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