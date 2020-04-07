640 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 وفيات في باكستان

أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 3918 حالة بعد تسجيل 640 حالة جديدة بينما بلغ عدد الوفيات 55 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 429 حالة.وأفادت بأنه تم تسجيل 83 حالة إصابة في العاصمة إسلام آباد وفي أقاليم البلاد تم تسجيل 986 حالة في إقليم السند، و1918 حالة في إقليم البنجاب، و202 حالة في إقليم بلوشستان.وكان المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة ظفر مرزا قد أعلن أمس أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان ارتفع إلى 3278 حالة.