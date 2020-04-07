بعد قليل.. مؤتمر الصحة العالمية لعرض مستجدات كورونا

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيًا بعنوان "العاملون الصحيون في الصفوف الأمامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID-19"، بمناسبة يوم الصحة العالمي 2020، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.ويناقش المؤتمر أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بالتركيز على الدور الحيوي للعاملين الصحيين في مكافحة الجائحة وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي 2020 والذي يرفع شعار: دعم طواقم التمريض والقبالة.ويتضمن المؤتمر الصحفي تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 ونظرة عامة على يوم الصحة العالمي يقدمها الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وإطلاق تقرير منظمة الصحة العالمية عن حالة التمريض في العالم، بحضور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة مها العدوي، مديرقسم تعزيز صحة السكان بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور عوض مطرية، مديرقسم تعزيز النظم الصحية التغطية الصحية الشاملة، الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي.