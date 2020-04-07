تعافي 16 مصابا بكورونا في السليمانية العراقية

أعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن شفاء 16 حالة مصابة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال الدكتور صباح نصر الدين مدير عام صحة السليمانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن 16 مصابا بفيروس كورونا تعافوا من الإصابة بالفيروس المستجد، ليرتفع حصيلة المتعافين في المحافظة إلى 78 حالة".