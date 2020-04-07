تعافي 16 مصابا بكورونا في السليمانية العراقية
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:53 ص
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أعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن شفاء 16 حالة مصابة بفيروس كورونا في المحافظة.
وقال الدكتور صباح نصر الدين مدير عام صحة السليمانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن 16 مصابا بفيروس كورونا تعافوا من الإصابة بالفيروس المستجد، ليرتفع حصيلة المتعافين في المحافظة إلى 78 حالة".
وقال الدكتور صباح نصر الدين مدير عام صحة السليمانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن 16 مصابا بفيروس كورونا تعافوا من الإصابة بالفيروس المستجد، ليرتفع حصيلة المتعافين في المحافظة إلى 78 حالة".