الشاطبي الجامعي: استمرار عمليات التعقيم للمنشآت لمجابهة كورونا

أكد الدكتور أحمد سعد، مدير مستشفى الشاطبي للأطفال بالإسكندرية استمرار عمليات التطهير والتعقيم لجميع المباني والمنشآت والعيادات الخارجية بالمستشفى؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس (كورونا) المستجد.قال مدير المستشفى، في تصريحات الثلاثاء، إن عملية التعقيم تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أن عمليات التطهير تتم بصورة يومية، الأمر الذي يضمن سلامة الفرق الطبية وكافة العاملين بالمستشفيات الجامعية.وأكد حرص الجامعة دائمًا على إتباع وسائل الوقاية للأطقم الطبية وكافة العاملين بالمستشفى، ومتابعة عمليات التعقيم والتطهير المستمرة.