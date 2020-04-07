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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شاهين: تجهيز مركز طبي لاستقبال حالات كورونا بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:45 ص
المهندس خالد شاهين
المهندس خالد شاهين
علا العلاف
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اجتمع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، مع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لمتابعة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى التأمين الصحى بالشرقية وممثلً جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان.

وقال إن اللقاء تناول الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المطلوب اتباعها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد داخل المدينة وفي المصانع والشركات، وكذا دور جمعية المستثمرين في التنسيق مع المصانع وضرورة توافر أجهزة الكشف عن الفيروس للكشف عن أي إصابات محتملة بين العمال.

واستعرض رئيس الجهاز، موقف الخدمات الصحية فى المدينة من مراكز طبية ووحدات صحية واستعدادات جهاز المدينة لتنفيذ أى تعديلات على المراكز الطبية لتكون صالحة في استقبال المرضى من أهل مدينة العاشر من رمضان في حال انتشار فيروس كورونا المستجد وبالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى.

وتفقد رئيس الجهاز ووفد الصحة بمعاينة أحد المراكز الطبية بالمدينة على مساحة 2000 م2 ومكون من 3 أدوار جنوب غرب الحي الـ10 بالمدينة.

ونفس السياق، كلف الدكتور هشام مسعود وحدة مكافحة العدوى وإدارة الجودة بوزارة الصحة بمعاينة المبنى لدراسة الاستخدام الأمثل والخدمات الطبية التي سيقوم بها وفقًا لاحتياجات المدينة والإمكانات المتاحة.

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