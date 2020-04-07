6 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 259.وكان ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، أمس إلى 246 إصابة بينهم 40 طفلا، وفقا لما صرحت به وزارة الصحة الفلسطينية.وسجلت الأراضي الفلسطينية الشهر الماضي، حالة وفاة واحدة لامرأة في الستينيات من العمر، كانت تعيش بقرية شمال غرب القدس.