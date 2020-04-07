تسجيل 1154 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 1154 إصابة جديدة بالفيروس في 43 إقليمًا من أقاليم البلاد، من بينهم 697 إصابة في العاصمة موسكو و69 بسان بطرسبورغ، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 7497 إصابة.وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال ال 24 ساعة الماضية، تسجيل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 43 إقليما روسيا"، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 81 إقليمًا إلى 7497.وتابع المقر في بيانه: "غادر 88 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 494 شخصا"، مشيرًا المقر إلى تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات 58 شخصا.