كوريا الجنوبية تسجل أدنى مستوى في نسبة التصويت بالخارج

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن 40 ألفا و858 ناخبا من أصل 171 ألفا و959 ناخبا أدلوا بأصواتهم في مقار السفارات والبعثات الكورية الجنوبية في الخارج، وسجلت نسبة التصويت بالخارج في الانتخابات العامة 23.8%.وتعد هذه النسبة هي الأدنى مستوى منذ بدء التصويت بالخارج في الانتخابات العامة الـ19 عام 2012، وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).وجرى التصويت بالخارج في 85 مقرا للسفارات والبعثات و91 مركزا للاقتراع في جميع أنحاء العالم في الفترة من 1 إلى 6 أبريل الجاري.ويعزي تراجع نسبة التصويت بالخارج إلى التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.وسبق أن قررت اللجنة تعليق عمليات الاقتراع في 91 مقرا للسفارات والبعثات من 55 دولة بسبب انتشار فيروس كورونا.