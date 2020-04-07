الوزير: تطوير خط «قنا-أبوطرطور» يخدم «المثلث الذهبي» و«1.5 مليون فدان»

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد وبحضور مسئولي وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة (وافكو) لبحث آخر المستجدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا سفاجا أبو طرطور.وذكرت وزارة النقل، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزير استعرض الإجراءات التي تقوم بها كل من هيئة السكك الحديدية وشركة (وافكو) لعمل مستندات الطرح الخاصة بالمشروع من خلال التعاون مع الاستشاري النمساوي الألماني وجامعة القاهرة، حيث جاري الترسية على التحالف الفائز مع وضع نموذج التمويل وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية، خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد الذي سمح لهيئة السكة الحديد التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.وأكد وزير النقل أن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي ومشروع المليون ونصف المليون فدان، كما سيسهم في نقل خام الفوسفات، موضحًا أن المشروع استراتيجي يساهم بشكل إيجابي في تنمية الوادى الجديد فضلًا عن مساهمته الإيجابية في تنشيط حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 60 كم، وذلك لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي.جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل 2.6 مليون طن سنويًا ويتم زيادتها تدريجيًا إلى 6 ملايين طن سنويًا، كما سيتم إنشاء محطة تداول بضائع بالكيلو متر 510، بحيث يتم رفع وإنزال الحاويات من وإلى القطارات في هذه المحطة وتغيير وسيلة النقل ما بين القطارات وعربات النقل الثقيل.