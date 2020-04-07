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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة الرى للتحول الرقمى فى الخدمات ومراقبة السيول

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:30 ص
وزارة الموارد المائية
وزارة الموارد المائية والرى
وائل القمحاوى
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أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي، برئاسة المهندسة أمل جاسر مدير عام مركز المعلومات، وتنفيذ برنامج تدريبي مكثف وعدد من ورش العمل بالتنسيق مع وزارة الإتصالات.

وقام فريق خاص بحصر الخوادم ومواصفاتها الفنية وإعداد أجهزة الحاسب الآلي والمواقع الإلكترونية التي تستضيفها الوزارة، كما تم  تصميم عدد من  التطبيقات التخصصية وبرامج قواعد البيانات اللازمة لتشغيل دولاب العمل وقد  تم اختبار جميع التطبيقات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها داخل البيئة الاختبارية المعدة من قبل وزارة الاتصالات تمهيدا لاستضافتها على الخوادم المركزية للحكومة.

يذكر أنه قد تم إنشاء وتوفير بريد إلكتروني حكومي للعاملين بوحدات التحول الرقمي وكافة الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.  

كما تم إنشاء لجنة للرقمنة داخل الوزارة برئاسة  الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لتولي مهام الإعداد الداخلي للمراحل التنفيذية لعملية الرقمنة وحصر الوثائق وعمل الاستبيان الخاص بتحديد أعدادها وأنواعها.

كما قامت الوزارة بإنشاء عدد من  التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل  تطبيقات متابعة مشاريع الخطة الإستثمارية وغيرها، كما قامت بإنشاء منصة جغرافية يتم من خلالها تجميع البيانات الحقلية وعرض بيانات الترع والمصارف وبيانات منشآت الحماية من أخطار السيول وبيانات مناسيب المياه وكذلك محطات الرفع وكذلك تطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة.

كما تسعى الوزارة حاليا إلى ميكنة الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، ويوجد بالفعل بعض الخدمات الخاصة بالوزارة على موقع الخدمات العامة مثل طلب إنشاء أو تكثيف شبكات صرف مغطى وطلب إنشاء محطة صرف وطلب تمرير مسقى وطلب ري أراضي جديدة وطلب صرف مخلفات أو معالجة صرف وطلب تصريح بإقامة مباني أو ترخيص حفر بئر أو تجديد ترخيص أو تقنين مصدر ري جوفي، وذلك في التطوير والتحديث للوصول إلى العمل من خلال بيئة رقمية متكاملة.

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