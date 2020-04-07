الصحة تحتوي أطباء كفر الشيخ: حمايتكم على رأس أولوياتنا

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إن البروتوكول الذي تم توزيعه على الأطباء المخالطين للحالات الإيجابية بفيروس كورونا، والذي يحمّل الأطباء المسؤولية الشخصية لو أصابتهم العدوى ماداموا لم يلتزموا بأساليب الوقاية والحماية، وكذلك عدم إجراء أي مسح لهم ما دام لم تظهر الأعراض، قد أسيء فهمه إلى حد كبير من جانب الأطباء، بل وأثارت غضب البعض منهم.وأضافت وكيل صحة كفر الشيخ، في بيان الثلاثاء، أن حماية الفريق الطبي وكافة العاملين بالمستشفيات هى أولوية قصوى لوزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد، وأن ما جاء في البروتوكول هو منبثق من توصيات منظمة الصحة العالمية ولا يعد تخليًّا عن الأطباء الذين يقفون في الصف الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بل هو حرص زائد على سلامتهم وخوفًا عليهم.وأوضحت أن الهدف من تعميم البروتوكول، هو زيادة التنبيه على كافة العاملين من الفريق الطبي في المستشفيات بضرورة اتخاذ أعلى درجات الوقاية الشخصية لهم من أجل سلامتهم الشخصية في المقام الأول.وتابعت سلاّم «الأطباء هم الجيش الأبيض ونحن منهم ومعهم قلبًا وقالبًا وندعمهم بالإمكانيات المتاحة، فهم من أنقى فئات المجتمع ويُحاربون نيابة عن الجميع هذا الفيروس، ولهم كل الشكر والدعم لما يقدموه من تضحيات.