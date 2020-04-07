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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مارجريت عازر: تبرع النواب لصندوق تحيا مصر واجب وطني

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:24 ص
مارجريت عازر
مارجريت عازر
مني هيبة
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أشادت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمبادرة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وحسّه الوطني لنواب البرلمان بشأن التبرع لصالح صندوق «تحيا مصر» في إطار جهود جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا وعبور هذه الأزمة والوقوف بجانب الدولة المصرية ومساندة الطبقات الفقيرة والفئات التي تضررت من جراء هذه الأزمة.

أكدت «عازر» أن هذا واجب وطني علينا جميعًا تجاه بلدنا الغالية ومساندتها في هذه الأزمة التى يمر بها العالم أجمع، مؤكدة أن هذا أقل ما يمكن أن نعبر به في ظل ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها؛ حفاظًا على صحة وسلامة شعب مصر العظيم.

في سياق متصل، ثمّنت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء ما أقدمت عليه من الإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الاقتصادية المهمة من أجل حماية المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خلال هذه الأزمة، خاصة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المتضررة من هذه الأزمة بأنها نابعة من قلب أب يشعر بمعاناة أولاده، والتي تضمنت أن يتم تخصيص 500 جنيه كمَنحة شهرية لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة والمتضررة وكذلك قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة والمتضررة من هذه الأزمة.

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