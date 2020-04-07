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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرًا حول جهود حل شكاوى كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:13 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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تلقّى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الثلاثاء، تقريرًا من الإدارة المركزية لخدمة المواطنين بالوزارة فيما يخص جهود مبادرة «صوتك مسموع» لحل شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا من أهمها إيقاف تقديم الشيشة بالمطاعم والكَافيهات والمقاهى وغلقها فى المواعيد التى أعلنتها الحكومة، إضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق.

وأعلن وزير التنمية المحلية ارتفاع عدد الشكاوى التي تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" لـ1747 شكوى من المواطنين بكافة المحافظات عبر وسائل التواصل المعلنة عبر «واتساب» و«فيسبوك» والبريد الإلكترونى والخط الساخن بإجمالى 636 شكوى جديدة خلال أسبوع.

وقال «شعراوي» إن من بين تلك الشكاوى، 14 شكوى لوجود تجمعات للمواطنين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، و165 شكوى لعدم غلق المقاهي و39 شكوى لقاعات الأفراح و68 شكوى خاصة بالمطاعم، و182 شكوى لقيام بعض المحال التجارية برفع الأسعار لعدد من السلع الأساسية و76 شكوى لإقامة الأسواق، و8 شكاوى لعدم غلق المساجد، تنفيذًا لقرار وزارة الأوقاف.

وقال الوزير إن نسبة انخفاض أعداد الشكاوى الأسبوع الماضى يدلّ على تفهّم المواطنين واستجابتهم وحرصهم على تنفيذ القرارات التى اتخذتها الدولة؛ للحفاظ على حياتهم وسلامتهم، لافتًا إلى أن هناك بعض الشكاوى التى تكررت مرة أخرى وقامت الأجهزة التنفيذية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى إطار التوجيهات باستمرار المتابعة وعدم تكرار الشكاوى.

وأشاد شعراوي بجهود العاملين فى الإدارة المركزية لخدمة المواطنين ومبادرة "صوتك مسموع" على الجهود التى يقوموا ببذلها خلال الفترة الحالية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

كما أشاد الوزير بجهود المحافظين والقيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ القرارات الخاصة بمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد «شعراوي» على أن تقدير القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء؛ لجهود المحافظات فيما يخص خدمة المواطنين في هذه المرحلة الاستثنائية من عمر الوطن.

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