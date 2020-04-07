صعود جماعى لمؤشرات البورصة بالمستهل.. والرئيسي يقفز 2.43%

ارتفعت مؤشرات البورصة لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع - مدفوعة بالارتفاعات الكبيرة التى شهدتها أسواق المال الأمريكية، والتى قفزت بنسبة بلغت نحو 7%.وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 2.43%، بما يعادل 230 نقطة ليصل إلى مستوى 9677 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 97. 0 %، بما يعادل 9.75 نقطة، ليسجل مستوى 1012 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 103 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 29.5 مليون ورقة مالية تمت من خلال تنفيذ حوالي 2.6 ألف صفقة شراء وبيع.