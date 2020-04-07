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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

هددته بالخلع.. إحالة المتهم بقتل زوجته في السلام للجنايات

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:11 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية وتهديدها المستمر بخلعه، إلى محكمة الجنايات.
وجهت النيابة للمتهم "مرعي. م" (37 سنة) تهمة قتل زوجته "منى. س"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسبب الخلافات الزوجية، إذ أقر المتهم بارتكاب الواقعة بسبب تهديد المجني عليها المستمر له بالتوجه لمحكمة الأسرة لخلعه بسبب استضافته لوالديه في منزله المكون من 3 طوابق.

وأضاف المتهم أن والديه كانا يعيشان في الأرياف، وكانا يترددان عليه من حين لآخر، وبعد مرض والده وتردده على المستشفى في القاهرة أكثر من مرة، قام المتهم بتجهيز الطابق الأول لهما ليقيما فيه حتى يستكمل والده علاجه في القاهرة.

ويوم الواقعة قال: "تفاجأت بطردها لوالدي بحجة استعدادنا لتأجير الشقة التي يقيمان فيها جن جنوني وانهلت عليها بالضرب ولم أشعر بنفسي إلا بطعنها بسبب حديثها وكلامها المستفز أمام أهلي، ولم تكن في نيتي قتلها".

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عامل بالاعتداء على زوجته بالسلاح أبيض سكين وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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