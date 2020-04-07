حقيقة توقف عرض حكايات مسلسل «إلا أنا»

نفت شركة "اروما ستوديوز" المنتجة لمسلسل "إلا أنا" ما تداوله البعض حول توقف عرض المسلسل بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أنها أخبار غير حقيقية.وأضافت الشركة -في بيان لها- أن الحكاية الثانية "سنين وعدت" مستمرة في العرض على شاشة "dmc" حتى نهاية آخر حلقاتها يوم ١٩ أبريل الجاري.وقالت الشركة إنه سيتم عرض ثلاثة حلقات مجمعة من حكاية "سنين وعدت" قبل حلول شهر رمضان، لتنتهي بذلك حكايات الجزء الأول من العمل على أن تستأنف عرض الحكايات الأخرى عقب انتهاء شهر رمضان المقبل.حكايات" إلا أنا " دراماتورجي عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وهي دراما مستوحاة عن قصص وشخصيات من حياتنا، فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني وإخراج أحمد شفيق وبطولة كل من أروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبدالعزير.على صعيد آخر تواصل شبكة قنوات "دي ام سي" عرض حكاية "سنين وعدت" وسط ردود فعل قوية من قبل الجماهير ونسب مشاهدة مرتفعة للحلقات.المسلسل من إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستوديوز.مسلسل "إلا أنا" هو مسلسل مكون من ٦٠ حلقة، لمجموعة من القصص المستقلة، يضم ٦ بطلات، و٦ حكايات وكل حكاية منهم في ١٠ حلقات.