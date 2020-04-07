رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق تبث النشيد الوطني وتطلق صافرات الإنذار تضامنًا مع ضحايا كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:09 ص
العراق
العراق
وكالات
طباعة
أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن بث النشيد الوطني واطلاق صافرات الإنذار بوقت واحد تضامنا مع ضحايا كورونا.

وقالت في بيان صحفي: "تقرر بث النشيد الوطني العراقي في جميع وسائل الإعلام العراقية بوقت واحد في الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، وفي جميع أنحاء العراق، وإطلاق صافرات الإنذار والنداءات من قبل أجهزة مديرية الدفاع المدني في الوقت ذاته، وللمواطنين حرية التعبير عن مشاعرهم وتضامنهم داخل منازلهم أو من شرفات الدور والمجمعات السكنية، وضمن حدود الإلتزام بحظر التجول وطبيعة الحدث الناجم عن الوباء".

وأضافت: "سيتم الوقوف حدادا على أرواح الضحايا في العراق والدول العربية والإسلامية والعالم أجمع وقراءة سورة الفاتحة والدعاء للمصابين بالشفاء، ويكون للمساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة حرية القيام بما تراه مناسبا عبر مكبرات الصوت ووسائل العلانية الخاصة بها".

وأشارت اللجنة إلى أن "وسائل الإعلام العراقية كافة ومواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين والكتاب ومنظمات المجتمع المدني لها الدور الأساسي في الجهد الوطني المتميز وبتغطية ودعم هذه الوقفة الوطنية التضامنية بالشكل الذي يعكس موقف العراق ووحدة مشاعر العراقيين وشجاعتهم وتكاتفهم ودعمهم لجميع المساهمين في مكافحة الوباء، بما في ذلك جهود الوزارات والمؤسسات والدوائر الخدمية التي تواصل أعمالها حسب اختصاص كل منها".

وتابعت: "تجدد الحكومة التأكيد على أنها تولي اهتماما خاصا بمعالجة الآثار الاقتصادية للحظر والمتضررين منه، وفي مقدمتهم محدودي الدخل وأصحاب الأجور اليومية المعطلة أعمالهم ومصالحهم نتيجة حظر التجوال، وتوفير المواد الغذائية واستقرار الأسعار"، مبينة أن "لجانا وزارية شكلت لغرض تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".

موضوعات متعلقة

أول تعليق لـ ليلى علوى على وفاة طليقها بـ«كورونا»

عزل 5 منازل في قرية «بولين» بالبحيرة لمنع انتشار كورونا

الحكومة تنفي اتخاذ حزمة إجراءات للمرحلة الثالثة في مواجهة كورونا

خروج 6 حالات بمستشفى العزل بقها بعد تعافيهم من كورونا

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية» تنهى الجدل حول انحسار «كورونا» في الصيف

أول تعليق لـ ليلى علوى على وفاة طليقها بـ«كورونا»

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

غدا.. صرف المعاشات الأكثر من 2000 جنيه

إنفوجراف

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

صينيون يطورون كمامة قابلة للاستخدام 48 ساعة

استطلاع: جائحة كورونا تغيّر السلوك الاستهلاكي على المدى الطويل

انتشال جثة حفيدة روبرت كنيدى واستمرار البحث عن ابنها

المدارس اليابانية تعيد فتح أبوابها في بعض المقاطعات

مقالات الرأي
ماجد حبته
العالقون فى قطر.. كيف علِقوا؟!
لواء.حمدى البطران
خواطر محتجز منزليًا «2»
القس. رفعت فكرى
تفسيرات داعشية للأزمة الكورونية
مؤمن المحمدي
هل الفول من النابت والنابت من الفول؟
المزيد

الثقافة

شافكى المنيرى تناقش كتاب أيام فى بيت المحترم.. غدًا

بعد قليل.. إيناس عبد الدايم تعزف والكينج يغني على قناة «الثقافة» على يوتيوب

هيئة الكتاب: إتاحة سلسلة أدباء القرن العشرين «أون لاين»

الأربعاء.. مناقشة «مدينة العزلة» لـ أحمد صابر بـ«النيل الثقافية»