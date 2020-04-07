«تعليم كفر الشيخ»: سنقبل كل الأبحاث.. ونريد الطالب أن يتعلم

الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الإدارة ستقبل أي بحث يقوم به الطالب مهما كانت بساطته ومهما كان موضوعه من المقرر الدراسي الذي درسه الطالب، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه بنشر فيديوهات وإرشادات لتوجيه الطالب لكيفية كتابة البحث، وتم نشرها على موقع المديرية والإدارات التعليمية، وعلى ولي الأمر عدم التوجه لمن يبيعون تلك الأبحاث، ويعود نجله على الاعتماد على نفسه.ووجهت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، رسالة لأولياء أمور الطلاب -في بيان اليوم- أن يتركوا أولادهم يخوضون تجربة كتابة الأبحاث دون الاستعانة بمن يستغلون الفرص، قائلة: "نحن نقبل أي كلمات يكتبها الطالب ويمنح درجة مقبول نحن نعتبرها تجربة ليتعرف الطالب على كيفية كتابة البحث العلمي ولكن الاعتماد على الغير وشراء الأبحاث فأنكم تدفعون أولادكم للغش وعدم الأمانة وعدم الاعتماد على النفس".وأضافت: "نحن في خدمتكم لأي استفسار وهناك معلمون شرفاء يضحون بأوقاتهم من أجل الطلاب دون مقابل ونبث وسائل إعلامية متعددة لتعريف الطالب كيفية كتابة البحث"، مؤكدة "هناك من يطلق على نفسه لفظ دكتور وهو في الحقيقة اشترى تلك الشهادة، ويحملها دون استحقاق، أيرضى ولي الأمر أن يكون نجله مثل هؤلاء؟".وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها تطالب ولي الأمر والطالب بالتواصل مع الإدارة ومع المعلمين بالمدرسة لتوجيه الطلاب، وهناك وسائل متعددة من فيديوهات يتم نشرها على موقع المديرية لترشد الطالب، في كتابة البحث، مضيفة: "عودوا أولادكم على الاعتماد على النفس، فهي فرصة لا بد من استغلالها لصالح الطلاب".