تونس تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 596 إصابة، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وكانت الصحة التونسية حذرت أمس الإثنين، من خطورة تطور الوضع الوبائي في البلاد، الذي يشير إلى انتشار المرض خلال الأسابيع المقبلة، نظرا لعدم التزام المواطنين التونسيين للإجراءات الوقائية التي وضعتها السلطات.وشددت الصحة التونسية- في بيان لها- على ضرورة الالتزام الكامل بالحجر الصحي الذي فرضه رئيس الدولة نهاية شهر مارس، مؤكدة وجود تجاوزات في العديد من المحافظات.