السعودية: 147 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في المملكة إلى 2752.وكانت قررت وزارة الداخلية السعودية منع التجول على مدار 24 ساعة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.