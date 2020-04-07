الصحة الإيرانية: سنسيطر على فيروس كورونا فى 40 يومًا

قال وزير الصحة الإيراني، في كلمة أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن السيطرة على فيروس كورونا في إيران ستكون في غضون الأربعين يوما القادمة.وأوضح وزير الصحة أن البلاد تعيش الآن مرحلة إدارة أزمة فيروس كورونا وليس السيطرة عليه.وأكد أن ما بين 30% و50% من الأسرة في المستشفيات شاغرة، كما يوجد 15 ألف سرير لقضاء مرحلة نقاهة للمصابين.