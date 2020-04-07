صحة فرنسا: لم نبلغ ذروة كورونا بعد

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الثلاثاء إن فرنسا لم تصل بعد إلى ذروة وباء كوفيد 19.وقال فيران لقناة بي.إف.إم التليفزيونية: "ما زلنا في مرحلة تفاقم الوباء"، وأضاف أن إغلاق البلاد سيستمر ما دام ذلك ضروريا.وأظهرت بيانات فيروس كورونا أمس الإثنين أن معدل الزيادة في الوفيات التي بلغت حوالي تسعة آلاف تسارع مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ.