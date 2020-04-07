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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«العربي لسيدات الأعمال» يطلق مرحلة ثانية من مبادرة دعم 1000 أسرة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:00 ص
عبير عصام
عبير عصام
أسماء إبراهيم
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أطلق المجلس العربي لسيدات الأعمال، المرحلة الثانية من مبادرة "رزقك في بيتك"، والتي أستهدفت في مرحلتها الأولى 1000 أسرة من أسر العمالة المؤقتة، والتي تضررت بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، في بيان، أن المرحلة الثانية من المبادرة بالتعاون مع لجنة الاستثمار بالحملة الرسمية لدعم مؤسسات الدولة برئاسة اللواء أحمد زغلول، بالإضافة لكتلة "ستات قد التحدي"، برئاسة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، مضيفة إلى أن الحملة انطلقت أول إبريل الجاري وتنتهي 10 من الشهر ذاته، فيما تستهدف مناطق "كوم أمبو بأسوان"، وحدائق أكتوبر، بالإضافة إلى مدينة طوخ بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وأكدت عصام، أن المبادرة ستقوم بإرسال ملابس طبية ومنظفات وأدوات تعقيم لعدد من المستشفيات بمدينة كوم إمبو بمحافظة أسوان، كما أكدت على ضرورة تكاتف كافة أطياف المجتمع من رجال أعمال ومواطنين ومجتمع مدني لدعم الدولة المصرية والحكومة في هذة الفترة الحرجة من تاريخ العالم أجمع، مشيرة إلى أن تلك الفترة تستلزم الوقوف صفا واحدًا للخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

جدير بالذكر، أن مبادرة "رزقك في بيتك"، قامت بتوفير احتياجات 115 أسرة من أسر العمالة المؤقتة بالتعاون مع اتحاد نقابات عمال مصر.

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