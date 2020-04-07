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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«وثائقيات العلوم والخيال العلمي» في مكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:57 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
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ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، فعالية نادي "ساينس سي" أو رؤية العلم لوثائقيات العلوم والخيال العلمي، في ظل اهتمام مكتبة الإسكندرية بتقديم خدماتها الثقافية والعلمية عن بُعد، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واللقاء هو ربع سنوي يعرض ويناقش مختارات من مقتنيات مكتبة الإسكندرية من الأفلام الوثائقية العلمية، والأفلام الروائية عن العلوم والخيال العلمي،
وسوف تتاح الفعالية عبر الإنترنت لمناقشة الحلقة الأولى من سلسلة وثائقيات "كوكب الأرض" بعنوان "من القطب إلى القطب" وهي من ضمن مقتنيات مكتبة الإسكندرية، وذلك الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 8 أبريل عبر تطبيق زووم.

واسم الفعالية مأخوذ من دمج كلمتي علوم ورؤية، وهو ما يهدف إليه هذا النادي في إطارٍ يجمع بين تأثير الصورة، وجمال العرض في الوثائقيات في ظل خيال السينما وجماليات المؤثرات بأنواعها في الأفلام، مع الإشارة إلى عناوين الكتب المتاحة بالمكتبة التي تتناول الأفكار العلمية في الأفلام المعروضة.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية في إطار اهتمامها بتطوير خدماتها في العالم الرقمي أطلقت حزمة من الخدمات أبرزها مائتي ألف كتاب علي الانترنت، وتقديم خدمات للباحثين عن بعد، وكذلك الأعمال الثقافية والفنية للمكتبة على قناتها على يوتيوب.

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