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محمد العسيري
الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين ترسل 110 متخصصين طبيين إلى 48 دولة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:56 ص
كورونا
كورونا
وسام عطية
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ذكرت سلطات الطيران المدني الصينية أن الدولة أرسلت 302 رحلة مستأجرة تحمل المتخصصين الطبيين وإمدادات الطوارئ لدعم الجهود العالمية لمكافحة الوباء حتي الآن.

وقالت مصلحة الطيران المدني الصيني، في بيان لها بالوزارة، إنه حتى الأحد الماضي، قامت بتنسيق رحلات طيران مستأجرة لإرسال أكثر من 110 من المتخصصين الطبيين و4715 طنًا من إمدادات الطوارئ إلى 48 دولة.

وفي يوم الأحد الماضي، تم إرسال رحلة جوية مستأجرة لشركة أيرتشاينا للقيام بمهمة إرسال 37.6 طن من الإمدادات للمساعدة في أعمال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها في 18 دولة إفريقية، وهبطت الطائرة في مطار في غانا في 6 أبريل.

وتشمل هذه الإمدادات أجهزة تنفس، وأقنعة وجه من طراز "أن 95"، وبدلات واقية، وقفازات، وغير ذلك من الأجهزة الطبية الأخرى ومعدات الحماية التي سيتم نقلها إلى 17 دولة إفريقية أخرى من غانا، مركز الطيران في غربي إفريقيا.

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