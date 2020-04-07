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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في السودان إلى 14

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:54 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 14 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن الحالتين تم اكتشافهما بولاية الخرطوم، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي وفاة سبق الإعلان عنهما.

ولفتت الوزارة إلى أنها بصدد الإعلان عن حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال اليوم.

ودعت جميع المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والاتصال إن شعروا بأي أعراض أو كانوا مخالطين لأي حالات مصابة.

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