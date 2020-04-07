وزير بريطاني: جونسون لا يزال في العناية المركزة

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يزال في العناية المركز لكن فريقه يعمل معا لمواجهة وباء فيروس كورونا.وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أمس الاثنين، بأن جونسون نُقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.وأكد جونسون في وقت سابق قبل نقله إلى العناية المركزة أنه موجود بالمستشفى، وأن معنوياته جيدة وهو على تواصل مع فريقه الحكومي.وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن بداية الشهر الجاري أن الفحوص أظهرت إصابته بفيروس كورونا.