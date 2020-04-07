استمرار تراجع معدل التضخم في هولندا للشهر الثالث

تراجع معدل التضخم في هولندا للشهر الثالث على التوالي خلال مارس الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب الاحصاءات اليوم الثلاثاء.وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 4ر1% خلال مارس الماضي مقابل ارتفاعه بنسبة 6ر1% خلال شهر فبراير الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة 8ر1% في يناير الماضي.ويشار إلى أن هذا يعد أقل معدل للتضخم في هولندا منذ أبريل 2018، عندما بلغ المعدل 1ر1%.وشهد الشهر الماضي انخفاض أسعار وقود السيارات مع زيادة أقل في أسعار الأغذية.في الوقت نفسه تراجع معدل التضخم في هولندا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي إلى1ر1% مقابل 3ر1% خلال الشهر السابق.