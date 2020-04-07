استطلاع: جائحة كورونا تغيّر السلوك الاستهلاكي على المدى الطويل

كشف استطلاع حديث للرأي عن أن ربع الألمان يتوقعون تأثيرات طويلة الأمد لأزمة جائحة كورونا على سلوكهم الاستهلاكي.وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أنه إذا تمت السيطرة على الأزمة في غضون ثلاثة أشهر، فإن 28% من الألمان يعتزمون خفض نفقاتهم بعد ذلك.وتتوقع نفس النسبة أن يعود سلوكها الاستهلاكي إلى طبيعته عقب مرور عام على الأقل، بينما يتوقع ثلث الذين شملهم الاستطلاع أن يعودوا إلى سلوكهم الشرائي المعتاد قبل الأزمة عقب بضعة أشهر.وقالت الخبيرة لدى مجموعة بوسطن الاستشارية التي أجرت الاستطلاع، جيسيكا ديستلر: "توقع غالبية الذين تم استطلاع آرائهم أنهم لن يعودوا إلى الإنفاق الاستهلاكي المعتاد إلا عقب بضعة أشهر، يدل على ارتباك كبير فيما يتعلق بالعواقب المالية لمرض «كوفيد- 19» على الميزانية".شارك في الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 27 حتى 30 مارس، 3085 ألمانيًا.