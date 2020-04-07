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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تبحث إدارة المياه «عن بعد»

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:45 ص
محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
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عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، اجتماعا مع قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمناقشة التوسع في تطبيق التكنولوجيات المتقدمة في أعمال النمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد في مجال إدارة الموارد المائية.

وإستعرض وزير الموارد المائية والري، حسب بيان، الدراسات الخاصة بدعم أداء الوزارة في موسم أقصى الاحتياجات المائية القادم وتحسين نوعية المياه وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية وإدارتها بالشكل الأمثل.

كما تم استعراض موقف دراسة خط الحظر للسواحل الشمالية والشرقية والتي ينفذها المركز القومي لبحوث المياة والتي تشتمل على دراسات "هيدروليكية" و"مورفولوجية" وبيئية  لتحديد الحرم الأمن لخط الشاطئ.

وناقش الاجتماع أيضا، موقف الشبكة القومية لرصد نوعية المياه في الترع والمصارف والمياه الجوفية التي يشرف عليها المركز، والتي تدعم مجهودات الوزارة في تحسين نوعية المياه.

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