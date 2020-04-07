«الري» تبحث إدارة المياه «عن بعد»

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، اجتماعا مع قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمناقشة التوسع في تطبيق التكنولوجيات المتقدمة في أعمال النمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد في مجال إدارة الموارد المائية.وإستعرض وزير الموارد المائية والري، حسب بيان، الدراسات الخاصة بدعم أداء الوزارة في موسم أقصى الاحتياجات المائية القادم وتحسين نوعية المياه وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية وإدارتها بالشكل الأمثل.كما تم استعراض موقف دراسة خط الحظر للسواحل الشمالية والشرقية والتي ينفذها المركز القومي لبحوث المياة والتي تشتمل على دراسات "هيدروليكية" و"مورفولوجية" وبيئية لتحديد الحرم الأمن لخط الشاطئ.وناقش الاجتماع أيضا، موقف الشبكة القومية لرصد نوعية المياه في الترع والمصارف والمياه الجوفية التي يشرف عليها المركز، والتي تدعم مجهودات الوزارة في تحسين نوعية المياه.