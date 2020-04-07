ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 99225 والوفيات 1607

كشفت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية، عن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 3834 حالة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية إلى 99225 اليوم الثلاثاء لتعاود الارتفاع مجددًا بعد انخفاض على مدى أربعة أيام متتالية.وزاد عدد الوفيات 173 إلى 1607 أشخاص.وارتفع عدد الإصابات أمس الإثنين 3677 حالة فيما سجلت حصيلة الوفيات 92 شخصًا.