إسرائيل: ارتفاع وفيات كورونا إلى 59 والإصابات تتجاوز الـ9 آلاف

أفادت البيانات الرسمية في إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 59 حالة.كما أظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 9006 حالات.وأوضحت أن 153 من المصابين في حالة خطيرة، بينما وُصفت أعراض 7930 من المصابين بالطفيفة، وتعافى 683 بصورة كاملة.