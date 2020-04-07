إصابة جديدة بكورونا وشفاء أخرى فى ليبيا

سجّلت ليبيا إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما شُفيت حالة أخرى لمريض يبلغ من العمر 73 عامًا.وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بأن جميع الحالات بصحة جيدة وفي طريقهم إلى التعافي، مبينًا أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 14 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.وأوضح أن حالة واحدة من الحالات الـ14 ظهرت إيجابية بينما ظهرت الحالات المتبقية سلبية، مؤكدًا أن عدد حالات الإصابة فى ليبيا بلغ 19 حالة توفيت منها حالة لمواطنة تبلغ من العمر 85 عامًا وشفيت منها حالة.