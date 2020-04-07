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محمد العسيري
الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: ما زلنا نسعى لإتمام زيارة الرئيس الصيني المبكرة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:33 ص
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
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قالت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها تواصل المشاورات مع الصين حول "الزيارة المبكرة" للرئيس الصيني "شي جين بينج" إلى كوريا الجنوبية، رافضة تقرير صحفي يفيد بأن الجانبين تراجعا عن اتفاق ذي صلة، وسط استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان شي قد وافق على زيارة كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام، لإجراء محادثات مع الرئيس "مون جيه-إن"، ولم يتم الإعلان عن الجدول الدقيق للزيارة حتى الآن.

غير أن صحيفة "جوسون إلبو" اليومية - ومقرها سلكورية ول - قد ذكرت أن "شي" سيؤجل الزيارة إلى النصف الأخير من عام 2020 أو بعد ذلك، بسبب الانتشار المستمر لوباء كوفيد-19.

وذكرت الصحيفة أيضا أن الحكومة الكورية قررت عدم التسرع في ترتيب الزيارة. ونقلت الصحيفة انتقادات بعض المحافظين في البلاد بأن إدارة "مون" تخلت عن فرض قيود السفر ضد الصين - حيث نشأ الفيروس المستجد - على أمل تحقيق زيارة "شي".

من جانبه، قال المكتب الرئاسي - بحسب وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن الصحيفة "حرفت الحقائق"، وأعرب عن أسفه، وصرح مسؤول رئاسي للصحفيين قائلا: "لا يوجد تغيير في خطتنا للدفع من أجل زيارة الرئيس الصيني المبكرة خلال هذا العام، مع مراقبة وضع كوفيد-19"، مؤكدا أن الجانبين يجريان مشاورات حول ذلك.

لكن المسؤول لم يؤكد ما إذا كان "شي" سيزور كوريا الجنوبية قبل نهاية يونيو، وهو الأمر الذي يعتبر صعبا من الناحية الواقعية.

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