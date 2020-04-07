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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تتجاوز 60 ألفا في إيران وتتخطى 30 ألفا بتركيا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:28 ص
كورونا
كورونا
وسام عطية
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في إيران بمقدار 2274 ليصل إلى 60500 حالة اليوم الثلاثاء، وهو سادس يوم على التوالي من التباطؤ، في حين توفي 3739 مريضا جراء الإصابة بكوفيد-19 في إيران حتى أمس الاثنين، وتعافى 24236 وغادروا المستشفيات، ولا يزال 4083 في حالة حرجة.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعتزم تقديم قروض لـ4 ملايين أسرة إيرانية منخفضة الدخل للتعامل مع خسائرها بسبب تفشي كوفيد-19، مشيرا أنه تم أيضا تخصيص حزمة إغاثة بقيمة 16.5 مليار يورو (17.8 مليار دولار أمريكي) للشركات المتضررة من تفشي الوباء.

وأفاد علي أكبر ولايتي، رئيس مستشفى مسيح دانيشفاري في إيران، أن بلاده بدأت في إنتاج عقار فافيبيرافير المضاد للفيروسات لأول مرة في البلاد لعلاج مرضى كوفيد-19، مؤكدا "لحسن الحظ، تم إنتاج فافيبيرافير لأول مرة في كلية الصيدلة بجامعة شهيد بهشتي الطبية وتم توفيره لمستشفى مسيح دانيشفاري لاستخدامه لعلاج مرضى فيروس كورونا الجديد".

وفي تركيا، ثاني أشد الدول تضررا في الشرق الأوسط، تم الإبلاغ عن 3148 إصابة جديدة بكورونا اليوم الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 30217 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 649.

ويتم علاج ما مجموعه 1415 مريضا في وحدات العناية المركزة فيما تم تنبيب 966 آخرين، في حين بلغ إجمالي المتعافين 1326.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستبني مستشفيين في اسطنبول أكبر مدن تركيا لمرضى كوفيد-19، وسيتم بناء المستشفيين في منطقة مطار أتاتورك على الجانب الأوروبي من المدينة ومنطقة سانكاكتيبي على الجانب الآسيوي.

وذكر أردوغان أنه "سيتم الانتهاء من بنائهما في غضون 45 يوما"، مبينا أن سعة كل منها ألف سرير، مشيرا إلى أن النظام الصحي في تركيا تجاوز عتبة مهمة من خلال تنفيذ 20 ألف اختبار كوفيد-19 يوميا.

وكان أردوغان قد فرض في 3 أبريل سلسلة من التدابير القوية لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، وأعلن حظر تجول جزئي للمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما وإغلاق حدود 31 من أصل 81 محافظة في عموم البلاد.

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