انتشال جثة حفيدة روبرت كنيدى واستمرار البحث عن ابنها

أعلنت شرطة الموارد الطبيعية بولاية ماريلاند الأمريكية عن انتشال جثة مايف كنيدي تاونسند حفيدة السياسي الراحل روبرت إف. كنيدي مساء أمس الإثنين، وقالت إن البحث عن ابنها الصغير لا يزال مستمرا.كانت تاونسند (40 عاما) وابنها جيديون (ثمانية أعوام) قد فقدا يوم الجمعة بعد انجرافهما بزورق في خليج تشيسابيك.ومايف تاونسند هي ابنة‭ ‬نائبة حاكم ولاية ماريلاند السابقة كاثلين كنيدي تاونسند وحفيدة روبرت إف. كنيدي الذي اغتيل خلال فترة سعيه لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 1968.وتمكنت إحدى الوكالات التي كانت تتولى البحث عن المفقودين من تحديد موقع جثة تاونسند على عمق حوالي 25 قدما تحت الماء.وقالت الشرطة إنها سوف تستأنف العملية اليوم الثلاثاء، بحثا عن جيديون.