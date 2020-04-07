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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهام ممثلة نيجيرية بانتهاك قيود الحظر بسبب تفشي كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:55 ص
فونكى أكينديلى
فونكى أكينديلى
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اتهمت الشرطة النيجيرية الممثلة الشهيرة فونكى أكينديلى بانتهاك القيود المفروضة على الحركة في العاصمة التجارية "لاجوس"، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشرطة، في بيان لها، أنه تم اتهام الممثلة الشهيرة وزوجها عبدالرشيد بيلو بتنظيم حفل في منزلهما، وسيتم تغريم كل من الممثلة وزوجها بما قيمته 260 دولارا أمريكيا والقيام بخدمة للمجتمع لمدة 14 يوما.

وقد تم إبلاغ الزوجين بزيارة ولاية لاجوس لإطلاع العامة بعواقب عدم الالتزام بقواعد تقييد الحركة والتباعد الاجتماعي على صحتهم.

كما طالبت الشرطة الزوجين بإطلاعها على أسماء الضيوف الذين حضروا الحفل حيث ستشن حملة لمقاضاتهم.

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