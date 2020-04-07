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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:54 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 232.23 نقطة أو ما يعادل 1.25 % ليصل إلى 18808.53 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية.

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 16.37 نقطة، أو 1.19%، ليصل إلى 1392.67 نقطة.

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