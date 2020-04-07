صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 232.23 نقطة أو ما يعادل 1.25 % ليصل إلى 18808.53 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية.كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 16.37 نقطة، أو 1.19%، ليصل إلى 1392.67 نقطة.