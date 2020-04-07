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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طالبان توقف محادثاتها مع الحكومة الأفغانية لتبادل السجناء

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:42 ص
سهيل شاهين
سهيل شاهين
وكالات
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أعلنت طالبان أنها ستوقف مشاركتها في محادثات "عقيمة" مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء الذي شكل بندًا أساسيًا في اتفاقها مع الولايات المتحدة.

وفي تغريدة كتبت بلغة البشتون فجر اليوم الثلاثاء، ألقى المتحدث السياسي باسم طالبان سهيل شاهين باللوم على إدارة الرئيس أشرف غني في تأخير عملية إطلاق سراح السجناء "تحت ذريعة أو أخرى".

وقال شاهين في تغريدة ثانية باللغة الإنجليزية "لذلك، لن يشارك فريقنا الفني في لقاءات عقيمة مع الأطراف ذات الصلة اعتبارًا من الغد".

ويجري الطرفان محادثات في كابول منذ الأسبوع الماضي سعيًا لوضع اللمسات النهائية على تبادل السجناء الذي كان يفترض أن يتم في 10 مارس.

وأشار متين بيك أحد أعضاء فريق التفاوض الحكومي إلى أن الإفراج عن السجناء تأخر لأن طالبان تطالب بإطلاق سراح 15 "قياديًا كبيرًا"، مضيفًا لصحافيين الاثنين "لا يمكننا أن نفرج عن قتلة شعبنا"، متابعا "لا نريدهم أن يعودوا إلى أرض المعركة وأن يسيطروا على ولاية ما بأكملها".

وأكد بيك أن الحكومة مستعدة للإفراج عن ما يصل إلى 400 سجين، غير قيادي، من طالبان، كبادرة حسن نية مقابل خفض "كبير" للعنف، لكن طالبان رفضت العرض.

ووقعت واشنطن اتفاقًا مع طالبان أواخر فبراير، نص على أن تفرج الحكومة الأفغانية، غير الموقعة للاتفاق، عن 5 آلاف سجين من طالبان، وأن يفرج المتمردون بدورهم عن ألف سجين من سجناء الحكومة.

واعتبر مراقبون أن عدم التوازن بعدد السجناء المفترض الإفراج عنهم من الطرفين يصب في صالح طالبان.

وتعهدت واشنطن في الاتفاق بسحب قواتها والقوات الدولية من أفغانستان بحلول يوليو العام المقبل، شرط أن تبدأ طالبان بمحادثات مع كابول وأن تعطي ضمانات أخرى.

وأصدرت طالبان الأحد بيانًا اتهمت فيه الحكومة الأفغانية بخرق "اتفاق السلام" بين المتمردين والولايات المتحدة، رغم أن طالبان قد قتلت منذ توقيعه، العديد من عناصر قوات الأمن الحكومية.

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