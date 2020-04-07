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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: أجريت حوارًا هاتفيًا «ودّيًا» مع بايدن بشأن كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:40 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر اليوم الثلاثاء أنّه أجرى مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن محادثة هاتفية "ودّية" تناولت وباء كوفيد-19 الذي يتفشّى في الولايات المتّحدة.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات فيروس كورونا المستجدّ "لقد استمتعت بالحوار، وآمل أن يكون هو أيضًا قد استمتع به"، مؤكدا "أجرينا محادثة وديّة للغاية".

وأشار أنّ الحوار بينه وبين نائب المرشح الرئاسي السابق استمر زهاء 15 دقيقة قدّم خلالها الأخير "اقتراحات".

وفكرة إجراء هذه المكالمة أطلقها في بادئ الأمر بايدن، الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر، قبل أن يعلن الرئيس الجمهوري المرشّح لولاية ثانية قبوله بها من حيث المبدأ، لكن من دون تحديد أي موعد لتنفيذها.

وبايدن (77 عامًا) هو المرشّح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الديموقراطيين في مواجهة آخر خصم متبقّ له هو السناتور المستقلّ بيرني ساندرز (78 عاما).

وتأتي هذه المكالمة في وقت توفّي فيه 1150 شخصًا من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 إلى أكثر من 10 آلاف وفاة من أصل 366 ألف مصاب، بحسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز مساء الإثنين.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض فإنّ كوفيد-19 سيفتك في الولايات المتّحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة حاليًا لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1،5 مليون إلى 2،2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتمّ فرض أيّ قيود.

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