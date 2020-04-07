الأقباط يحتفلون بختام الصوم الكبير.. الجمعة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة؛ بجمعة ختام الصوم الكبير والتي تسبق أسبوع الآلام الذي يسبق عيد القيامة المجيد.وسمي يوم جمعة ختام الصوم الكبير بهذا الأسم؛ لأنه تختتم فيه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الأربعيني، ومعروف طقس جمعة ختام الصوم الكبير أنه يقام سر مسحة المرضى المعروف بالقنديل العام؛ وذلك قبيل القداس الإلهي.وفي هذا العام تغلق الكنائس المسيحية ولا تستقبل جمعة ختام الصوم ولا تقيم فيه القداسات الإلهية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «COVID - 19».وتقتصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بإقامة قداس جمعة ختام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وتبثه القنوات الفضائية.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد المقبل، بأحد الشعانين وهو ذكري دخول السيد المسيح إلى أورشليم.