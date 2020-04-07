تويوتا تستدعى 241 سيارة في الصين بسبب الوسائد الهوائية

قررت شركة تويوتا موتور بالصين للاستثمار استدعاء 241 سيارة من طراز RAV4 بسبب وجود عيوب في الوسائد الهوائية.وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاستدعاء الذي سيبدأ من 30 سبتمبر القادم سيشمل 241 سيارة مستوردة من طراز RAV4 صنعت خلال الفترة بين 13 يونيو عام 1997 و12 فبراير عام 1999.وأضافت المصلحة أنه بسبب وجود عيوب في مولدات الغاز، قد تفشل الوسائد الهوائية الأمامية للسائقين في الفتح أو قد ترسل شظايا قاتلة محتملة من مولدات الغاز المكسورة إلى الركاب عند فتحها، ما يشكل مخاطر على السلامة.ومن المقرر أن تقوم الشركة باستبدال الوسائد الهوائية المعيبة بوسائد أخرى مصنعة من قبل صانعين آخرين.