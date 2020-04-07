البنك الدولي: دعم قطاع النقل ضروري لمواجهة «كورونا»

أكدت دراسة للبنك الدولي أنه مع استمرار تعرض عشرات الآلاف من الأشخاص للإصابة بفيروس كورونا، وانخراط الملايين في الحجر الصحي الاختياري، فإن الحفاظ على استمرارية وسائل المواصلات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الضرورية يعد مسألة ضرورية لهزيمة جائحة كورونا.وكشفت الدراسة التي نشرها البنك على موقعه الإليكتروني عن زاوية جديدة لمواجهة جائحة كورونا، تتمثل في دعم وسائل النقل والمواصلات لتأمين إتاحة السلع والخدمات للمواطنين في مختلف دول العالم، إلى جانب توفير وسائل آمنة لنقل العمالة إلى مواقع العمل الأساسية لتقديم الإمدادات الغذائية والطبية اللازمة للأفراد ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.ودعت الدراسة لأن تكون وسائل النقل جزءا حيويا من آليات مواجهة الجائحة، ليس فقط من أجل الحد من انتشارها، ولكن لدفع الأنشطة الاقتصادية وكفالة حماية الفقراء من تداعياتها قصيرة وبعيدة المدى.وأوضحت الدراسة أن جائحة كورونا تعد كارثة غير مسبوقة، حيث تلحق الضرر في نفس الوقت بالأفراد والمجتمعات على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، مطالبة بالإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض منحنى الإصابات، والحد من التداعيات الحادة الصحية والاقتصادية التي يمكن أن تخلف تداعيات بعيدة المدى خاصة بين الشرائح الفقيرة في المجتمعات.وأكدت أن تقديم الخدمات الصحية الطارئة لها الأولوية العاجلة، وهذا يتوقف على القدرة على نقل الأفراد والسلع بشكل آمن أثناء الأزمة، كما أن المواصلات لها دور حيوي في احتواء الأضرار بعيدة المدى التي يمكن أن تلحق بالمجتمعات، كما تقوم بدور مهم في الإسراع بمعدلات التعافي، في وقت تتوقف فيه الرحلات الجوية والمواصلات العامة وعمليات الشحن في مختلف أنحاء العالم.وأشارت الدراسة إلى أن ردود الأفعال إزاء الجائحة مثل سياسات العزلة الاجتماعية وإغلاق الأنشطة المجتمعية والاقتصادية في المناطق التي ضربها الفيروس، لها تداعيات كبيرة على تحرك الأفراد والتواصل بينهم، وقالت إنها سيكون لها تأثيرات متراكمة إلى أنظمة البنية الأساسية التي تحافظ الى استمرارية حركة الأسواق وسلاسل التموين وكذلك الأفراد، مما يعظم من تأثير الجائحة ليس إلى الصحة فحسب وإنما أيضا على التعليم والوظائف والشمول الاقتصادي بعد توقف انتقال الأفراد والسلع.وأوضحت الدراسة أن قطاع النقل الجوي هو الآكثر تضررا، حيث انهار الطلب عليه، ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن شركات الخطوط الجوية على مستوى العالم ستخسر إيرادات تبلغ ١١٣ مليار دولار بسبب قلة عدد الركاب في حالة استمرار الجائحة، مما يهدد الاستقرار المالي لكثير من هذه الشركات، إلى جانب تسريح العمالة بالشركات وعمال المطارات، وكذلك القطاعات المرتبطة بالطيران مما ينعكس سلبا على الاقتصادات الكلية للدول.وذكرت الدراسة أن الإمدادات التموينية العالمية والتي تقدر قيمتها إلى جانب النقل ما يصل إلى ١٢٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو أكثر من ثمانية تريليونات دولار أصبحت معرضة للخطر بسبب الأزمة الصحية الحالية، وستظهر التداعيات الاقتصادية للأزمة بقوة في الدول التي ترتبط سلاسل القيمة فيها بمراكز التصدير، كما أن قطع حركة سلاسل التموين يؤثر على مراكز الإنتاج ويسبب عجزا كبيرا في المنتجات، مشيرة إلى أن الأزمة ستتفاقم في حالة تكالب الأفراد على شراء السلع وتخزينها.وأشارت التقديرات إلى أن أزمة كورونا تسببت في خسائر قدرها ٥٠ مليار دولار للصادرات في شهر فبراير الماضي وحده.وقالت الدراسة إن الجائحة ستؤثر سلبا على الدول التي تكون سلاسل إمداد السلع الأساسية لديها ضعيفة، خاصة الدول ذات الدخول المنخفضة، والتي لا تنتج ما يكفيها من مواد غذائية أو أدوية ومعدات طبية، كما أن الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة التي تعيش في المدن وتعتمد على المواصلات العامة، تواجه تحديات صعبة لنقل العمالة الضرورية والسلع الأساسية، كما أن الدول التي تقوم بتنفيذ المشروعات وفق برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل، تواجه مخاطر مالية من ناحية التعويضات في حالة تعثر التنفيذ لظروف الوباء.وأضافت أنه مع تحرك الدول للانتقال من العزل الاجتماعي إلى السيطرة على الجائحة، أصبحت الأولوية القصوى هي مواصلة إتاحة الخدمات والسلع جنبا إلى جنب مع جهود وقف انتشارها، وتعتمد الحلول على سلامة عمال النقل وتسهيل تقديم الخدمات عن طريق نقل فرق العمال الضرورية إلى أماكن العمل، وهذا يتطلب تنفيذ إجراءات مثل مراقبة التحركات وتطهير الأماكن ومساعدة شركات النقل المتضررة، مثل تخفيض الضرائب على شركات الطيران لتخفيف أعبائها المالية.وبفضل دعم البنك الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية يمكن توليد الاستثمارات العاجلة، لصيانة الطرق لتوفير سبل المعيشة بشكل سريع للفقراء وتنشيط الاقتصادات، كما يمكن أن يعمل القطاع الخاص مع الحكومات لسد الفجوات في سلاسل التموين، ودعم النقل بأحجام كبيرة وعبر مسافات طويلة لإتاحة الإمدادات الطبية ونقل الأطباء وأطقم التمريض.وتابعت الدراسة أن الأزمة كشفت أوجه ضعف قطاع النقل، وقالت إن هناك فرصة لمعالجة أوجه القصور وبناء قدرات مستقبلية في هذا القطاع، وهذا يتطلب المناقشة الصريحة لنماذج الأعمال والتوصل إلى حلول للقضايا المعقدة، مثل شركات الطيران المملوكة للدول والتي تعاني من ديون عالية وليست هناك جدوى اقتصادية من تشغيلها، وأيضا الحد من اعتماد هذه الشركات على الدعم الحكومي، ثم زيادة الاستثمارات في إقامة الطرق بالمناطق الريفية بحيث تزيد من إمكانية التحرك الى أماكن المستشفيات وقت الأزمات الصحية، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية.